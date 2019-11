Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

112,96 EUR -0,65% (11.11.2019, 10:39)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (11.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrokonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Starke Quartalszahlen hätten der jüngsten Rally der Siemens-Aktie in der vergangenen Woche neuen Schwung verliehen. Dennoch gebe es erneut Unruhe beim Industriekonzern. Das Problem: Ein Tweet von Konzernchef Joe Kaeser, der als Angriff auf Tesla-Chef Elon Musk verstanden worden sei - zu Unrecht, wie Kaeser nun klarzustellen versuche.In seinem vieldiskutierten Tweet habe Kaeser von einem "kiffenden Kollegen in USA" gesprochen, der als "bestaunter Visionär" gelte. Für viele sei das ein klarer Verweis auf Musk gewesen, der im vergangenen Jahr in einem Interview Marihuana geraucht habe. Im Netz sei Kaesers Verhalten als schlechter Stil kritisiert worden - zumal Tesla auch noch Siemens-Kunde sei und sein designierte Nachfolger Roland Busch sich jüngst mit Musk getroffen habe.In einer Diskussion mit einem Journalisten auf Twitter sei Kaeser nun zurückgerudert. "Wer wird denn da gleich so wild spekulieren oder gar konstruieren? Hier geht es doch hier GAR NICHT um Herrn Busch und/oder Herrn Musk. Sondern darum, wie wir miteinander in unserem Land umgehen und auch deshalb in den Bedeutungsverlust Dt. Unternehmen steuern."Kaesers Dementi wirke angesichts der Aussagen eher wenig glaubwürdig. Allerdings dürfte auch fraglich sein, ob Musk sich von dem Tweet tatsächlich angegriffen fühle. Die Folgen für Siemens sollten deshalb überschaubar sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:112,80 EUR -0,88% (11.11.2019, 10:25)