Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

116,12 EUR -0,24% (15.01.2020, 16:21)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (15.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Seit Tagen stehe Siemens wegen der Beteiligung an einer großen Kohlemine in Australien stark in der Kritik. Es gebe aber auch Unterstützung für den deutschen Konzern, der sich entschlossen habe, aus Vertragstreue gegenüber dem Kunden Adani an dem Auftrag festzuhalten. Astrid Hamker, die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsbeirats, habe dafür klare Worte gefunden. "Wir können nicht als Deutsche anderen Ländern unsere Haltungen von oben herab in einem neokolonialistischen Stil aufdrücken", habe Hamker der "Rheinischen Post" gesagt. "Kein Land will sich von uns vorschreiben lassen, vorhandene, benötigte Bodenschätze nicht mehr nutzen zu dürfen. Oft sind unsere Produkte und Dienstleistungen übrigens auch umweltfreundlicher als die anderer Wettbewerber." Australien habe sich für den weiteren Kohleabbau entschieden.Es stimme auch, dass bei einem Siemens-Rückzug unter Umständen eine rückständige Technik verwendet worden wäre, was der Umwelt noch stärker schaden würde. Zudem könne sich Siemens einen Vertragsbruch kaum erlauben - andere Kunden könnten dann ins Zweifeln kommenFür das Image sei der Adani-Auftrag dennoch sehr schlecht. Das könnte sich mittelfristig negativ auswirken. Aktuell zeige sich die Siemens-Aktie jedoch unbeeindruckt, auch wenn der Ausbruch auf ein neues Hoch weiter auf sich warten lasse. Erste Positionen seien denkbar, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:116,18 EUR -0,19% (15.01.2020, 16:09)