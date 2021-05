Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Siemens-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

142,50 EUR +1,41% (07.05.2021, 09:09)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

140,14 EUR +0,10% (06.05.2021, 17:35)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Deutschland Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (07.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Trotz widriger Umstände (negative Währungs- und Pandemieeffekte) habe Siemens ein hervorragendes zweites Quartal erwirtschaftet und hebe die Jahresprognose erneut an.Siemens habe im zweiten Geschäftsquartal 2020/21 einen Umsatz von EUR 14,7 Mrd. erzielt (+9% vs. Vorjahr) und damit über den Markterwartungen gelegen. Der Auftragseingang sei um 11% auf EUR 15,9 Mrd. gestiegen. Hierzu hätten vor allem Siemens Healthineers und Smart Infrastructure beigetragen. Alle Geschäftsbereiche hätten von einer positiven Umsatzdynamik profitiert, besonders stark sei diese in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und dem Softwaregeschäft gewesen. Vor allem China habe im Berichtszeitraum starkes Momentum gezeigt.Das Betriebsergebnis (angepasstes EBITA) der industriellen Geschäfte sei um 31% auf EUR 2,1 Mrd. gestiegen. Der Gewinn nach Steuern habe sich mit EUR 2,4 Mrd. gegenüber dem Vergleichszeitraum verdreifacht und die Markterwartungen (EUR 1,4 Mrd.) deutlich geschlagen.Der neue Jahresausblick sehe ein Umsatzwachstum zwischen 9 und 11% vor (bislang: mittleres bis hohes einstelliges Umsatzwachstum), bei einem Gewinn nach Steuern von EUR 5,7 Mrd. bis 6,2 Mrd. (bisherige Bandbreite: EUR 5 bis 5,5 Mrd.).Siemens veranstalte einen Capital Markets Day am 24. Juni 2021. Die nächsten Quartalsergebnisse würden am 5. August 2021 veröffentlicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.