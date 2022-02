Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) habe für das erste Quartal 2020 einen Nettoverlust ausgewiesen. Das Unternehmen habe einen Nettoverlust von 240 Millionen Euro gemeldet, verglichen mit einem Nettogewinn von 99 Millionen Euro vor einem Jahr. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 11,4 % auf 5,956 Mrd. Euro gesunken, während der Auftragseingang um 10,1% auf 8,330 Mrd. Euro stieg. Die Windturbinensparte von Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) habe das Ergebnis des Unternehmens am stärksten belastet. Siemens Energy habe außerdem gewarnt, dass es bis 2022 mit anhaltenden Problemen in der Lieferkette rechne.



Cerberus Capital Management habe am Dienstag bekanntgegeben, dass es beabsichtige, 15 Millionen Aktien aus seiner Beteiligung an der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) zu verkaufen. Das Paket werde zu einem Preis von 14,15 Euro pro Aktie und damit mit einem leichten Abschlag zum Marktpreis für insgesamt 212 Mio. Euro platziert.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) habe im Januar 36 Bruttoaufträge verbucht. Das Unternehmen habe im ersten Monat des Jahres 2022 30 Flugzeuge ausgeliefert. In der Zwischenzeit habe Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA), das sich von den Problemen mit der 747 MAX erhole, im Januar 32 Flugzeuge ausliefern können. Der Airbus-Auftragsbestand werde durch den anhaltenden Streit mit Qatar Airways beeinträchtigt.



Einschätzungen von Analysten:



- Warburg Research stufe Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 87,50 Euro gesetzt worden.

- Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) werde bei Exane auf "neutral" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 210,00 Euro gesetzt worden. (09.02.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices handeln am Mittwoch höher, nachdem die Wall Street gestern und die asiatischen Märkte heute Morgen gestiegen sind, so die Experten von XTB.Die westeuropäischen Blue-Chip-Indices würden über 1% notieren höher, wobei der italienische FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) und der niederländische AEX (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) mit einem Plus von 1,7% bzw. 1,9% die Spitzenreiter seien. Der russische RTS (ISIN: RU000A0JPEB3, WKN: A0YLBP) gewinne 2,5%. Der Wirtschaftskalender für heute enthalte keine wichtigen Veröffentlichungen, aber Händler sollten sich der erhöhten Volatilität bei der US-Eröffnung (15:30 Uhr) bewusst sein.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erhole sich weiter von dem Rückgang der letzten Woche. Der Index sei über das 38,2%-Retracement des zu Beginn des Jahres eingeleiteten Rückgangs sowie über die 200-Stunden-Linie geklettert. Der DAX nähere sich der unteren Grenze des zuvor durchbrochenen Aufwärtstrenkanals. Die nächste zu beachtende Widerstandszone befinde sich leicht oberhalb der Begrenzung des oben genannten Kanals und sei mit dem 50%-Retracement markiert.