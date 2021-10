Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (05.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Talfahrt von Siemens Energy halte nach wie vor an. Durch das erneute Kursminus am Dienstag notiere der DAX -Titel nur noch knapp oberhalb des Jahrestiefs von 21,58 Euro. Ein Vergleich mit den anderen Werten im deutschen Leitindex untermauere, wie enttäuschend die Performance des Siemens -Spin-offs sei.Mehr als 26 Prozent habe die Siemens Energy-Aktie seit Jahresbeginn verloren. Das bedeute mit klarem Abstand die rote Laterne im DAX. Delivery Hero als zweitschwächster Wert habe lediglich knapp über 16 Prozent verloren. Auf den Plätzen würden Continental Henkel und Zalando mit vergleichbaren Verlusten wie Delivery Hero folgen.Hauptverantwortlich für die schwache Performance sei vor allem die wichtige Beteiligung Siemens Gamesa . Im Juli habe die Windtochter wegen logistischer Herausforderungen sowie auch hausgemachter Probleme die Prognose massiv zusammengestrichen. Auch aktuell sehe es bei Gamesa sogar noch schlechter aus. Die Papiere der Tochter seien bereits unter das Juli-Tief gefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link