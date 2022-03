Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (21.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Wie bereits angekündigt habe die Siemens Energy-Aktie mit Beginn des heutigen Handelstages den DAX verlassen müssen. Verluste an der Börse ziehe der Abstieg aus der ersten deutschen Börsenliga am Montag zwar nicht nach sich. Jedoch sei die Rückstufung in den MDAX nach der schwachen Kursentwicklung der vergangenen Tage symptomatisch.Knapp 40 Prozent habe Siemens Energy seit den Hochs Anfang 2021 verloren. Noch zum DAX-Aufstieg im März 2021 habe der Titel im Bereich der 30-Euro-Marke notiert. Doch vor allem die gravierenden Probleme der Tochter Siemens Gamesa hätten für einen regelrechten Abverkauf gesorgt - und auch, wenn sich die Aktie des Energietechnikkonzerns zuletzt von den Tiefs habe lösen können, sei das nun entsprechend im Abstieg aus dem Leitindex gemündet.Wie es nun weitergehe, darüber seien sich die Experten etwas uneinig. Fünf Analysten hätten ihre Schätzungen laut Bloomberg seit Beginn des Ukraine-Kriegs überarbeitet. Drei Mal laute das Rating dabei "kaufen", dem stünden eine Verkaufsempfehlung und einmal das Votum "halten" gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel betrage 23,80 Euro und liege damit rund zehn Prozent über dem gegenwärtigen Niveau.Anleger warten vorerst weiter ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link