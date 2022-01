Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (28.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektro- und Energietechnikherstellers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Nach der kurzen Gegenbewegung gehöre die Siemens Energy-Aktie am Freitag im wieder schwachen Marktumfeld einmal mehr zu den größten Verlierern im DAX. Die tiefgreifenden Probleme der Tochter Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8) seien kurzfristig nicht in den Griff zu bekommen. Erst strukturelle Veränderungen könnten die Wende bringen.Bereits am Donnerstag habe es neue Gerüchte gegeben, dass Siemens Energy intensiver an einer Übernahme des verbleibenden 33-Prozent-Anteils von Siemens Gamesa arbeite. Zu lang hätten die Gamesa-Probleme die starken Fortschritte im übrigen Portfolio überschattet, kritisiere auch Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank. Doch radikale Änderungen an der Konzernstruktur könnten helfen, um den Wert der Aktiva besser herauszuarbeiten und das Bewertungsproblem zu lösen.Der Experte habe deshalb sein Kursziel mit 27 Euro bestätigt und das Rating auf "Buy" belassen. Auf dem aktuellen Niveau schreibe er der Siemens Energy-Aktie damit mehr als 40 Prozent Potenzial zu. So hoch habe das Papier letztmals im Juli 2021 notiert - noch bevor Siemens Gamesa mit einer herben Gewinnwarnung den Kapitalmarkt geschockt habe.Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link