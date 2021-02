Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

33,31 EUR +1,55% (17.02.2021, 14:40)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

33,43 EUR +1,52% (17.02.2021, 14:25)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Deutschland Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (17.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld gehöre die Siemens Energy-Aktie am Mittwoch zu den stärksten Werten im MDAX. Das Ende der Konsolidierung scheine näher zu kommen. Das Allzeithoch aus dem Januar bei 34,48 Euro sei nicht mehr weit entfernt. Schwung verleihe nun eine bullishe Studie der Deutschen Bank. Analyst Gael de-Bray habe sein "buy"-Votum für die Siemens Energy-Aktie bestätigt das Kursziel von 37 auf 39 Euro erhöht. Er meine, dass Siemens Energy zu den am besten positionierten Unternehmen für das Wachstum der grünen Wasserstoffwirtschaft gehöre. Auf dem aktuellen Kursniveau sehe er bei der Siemens Energy-Aktie immerhin noch rund 17% Potenzial.Siemens Energy habe spannende Projekte im Wasserstoffbereich geplant. Setze sich der Megatrend wie erwartet durch, könnte hier tatsächlich ein Milliardengeschäft entstehen. Die Siemens Energy-Aktie bleibe auf der Empfehlungsliste. Ein neues Allzeithoch sollte nur eine Frage der Zeit sein, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2021)Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: