XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

20,56 EUR -0,19% (28.03.2022, 17:35)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (29.03.2022/ac/a/d)



Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) charttechnisch unter die Lupe.Die Analyse hoher Zeitebenen eröffne Anlegern oftmals einen zusätzlichen Blickwinkel, der in der Hektik des Tagesgeschäftes ansonsten oftmals drohe verloren zu gehen. Deshalb würden die Analysten immer wieder eine Lanze für das Heranziehen von Charts auf Jahres-, Quartals- oder Monatsebene brechen. Ein Lehrbuchbeispiel für ihre analytische Herangehensweise stelle derzeit die Siemens Energy-Aktie dar. Der Abwärtstrend der letzten 14 Monate habe den Titel bis in den Bereich des Tiefs vom Herbst 2020 bei 18,36 EUR geführt. Auf dieser Basis habe das Papier aber zuletzt drei Monatskerzen mit markanter Lunte ausgeprägt - die letzten beiden würden sogar jeweils klassische "Hammer" bilden. Die Candlestickanalyse signalisiere also einen Gezeitenwandel. Insbesondere, wenn es gelinge, den Widerstandsbereich aus verschiedenen horizontalen Barrieren bei rund 21,50 EUR, einem Fibonacci-Level (22,16 EUR) und dem o. g. Baissetrend (akt. bei 22,41 EUR) zu überwinden. Im Erfolgsfall könnten Investoren von einer Trendwende ausgehen, die im ersten Schritt den Weg bis zu den Hochs bei rund 25,50 EUR ebne. Die 38-Monats-Linie (akt. bei 20,58 EUR) sei im Ausbruchsfall dagegen als Absicherung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.03.2022)