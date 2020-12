Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.In Spanien seien zuletzt Gerüchte aufgekommen, dass es in Asien Interesse am Turbinenbauer Siemens Gamesa gebe. Doch die Windtochter sei für die Mutter Siemens Energy, die 67 Prozent der Anteile halte, eigentlich unverzichtbar - repräsentiere sie doch den Wandel zu Erneuerbaren Energien. Siemens-Energy-CEO Christian Bruch habe nun auch klar Stellung genommen."Siemens Gamesa ist integraler Bestandteil unserer Strategie", so Bruch im "Handelsblatt". Für einen Verkauf "gibt es aktuell keine Pläne". Vielmehr sollten die Fehler im Management korrigiert werden, um die Tochter zurück in die schwarzen Zahlen zu führen. Wind sei "in den kommenden Jahren ein großer Wachstumsmarkt", gerade beim Service und im Offshore-Geschäft lasse sich gutes Geld verdienen.Die Absage an einen Verkauf von Siemens Gamesa mache Sinn. Die Windtochter stehe für die Zukunft des Konzerns und solle helfen, den Rückgang im konventionellen Geschäft mit großen Gasturbinen zu kompensieren. Denkbar sei deshalb eher, dass Siemens Energy trotz Dementi versuche, die Tochter komplett zu übernehmen. Angesichts der Marktkapitalisierung von Gamesa von 20 Milliarden Euro wäre dazu allerding ein finanzieller Kraftakt notwendig.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot mit Hebel auf steigende Kurse. (Analyse vom 23.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link