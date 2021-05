XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

25,51 EUR +3,91% (18.05.2021, 12:22)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (18.05.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy: Kann die sechswöchige Talfahrt beendet werden? - AktiennewsDie Aktie von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) steigt am Dienstag um 3% auf 25,30 Euro, so die Experten von XTB.Durch den Anstieg notiere der Kurs wieder über dem Schlusskurs der Vorwoche, sodass die sechswöchige Talfahrt beendet werden könnte. Die Aktie habe an Boden verloren, nachdem das März-Tief bei 28,50 Euro und die untere Grenze des fallenden Trendkanals durchbrochen worden seien. Seit der vergangenen Woche habe sich der Kurs in dem Unterstützungsbereich zwischen 23,77 und 25,64 Euro stabilisieren können. Ein Ausbruch nach oben könnte eine Gegenbewegung einleiten. Die unterschrittenen Unterstützungen, die oben genannt worden seien, würden jetzt als Widerstände dienen.Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:25,47 EUR +3,54% (18.05.2021, 12:37)