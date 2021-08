Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

23,64 EUR +0,42% (23.08.2021, 17:22)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

23,63 EUR +0,30% (23.08.2021, 17:07)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (23.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Es sei zuletzt ruhig geworden um Siemens Energy. Seit der massiven Gewinnwarnung der Tochter Siemens Gamesa, die auch beim DAX-Konzern für eine niedrigere Prognose gesorgt habe, komme die Aktie nicht mehr richtig in Fahrt. Nun sorge Aufsichtsratschef und Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser mit Insiderkäufen für Aufsehen, doch es gebe auch neue Probleme im Konzern.Zahlreiche Beschäftigte von Siemens Energy hätten in Berlin gegen den drohenden Stellenabbau im Gasturbinenwerk des Unternehmens in der Hauptstadt demonstriert. Wenn es sein müsse, wolle die Gewerkschaft IG Metall auch zu Arbeitsniederlegungen aufrufen.Derweil habe Aufsichtsratschef Joe Kaeser das gedrückt Kursniveau genutzt und zu 23,50 Euro je Aktie 10.000 Anteilscheine von Siemens Energy gekauft. Insgesamt betrage das Volumen der Käufe satte 235.000 Euro. Er untermauere damit sein Vertrauen in den Konzern und setze langfristig auf wieder steigende Kurse.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link