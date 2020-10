Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (01.10.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy: Größter Spin-off Deutschlands - AktienanalyseDiesen Montag hat Siemens die Tochter Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) an die Börse gebracht, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Energietechnikspezialist sei weltweit zu Hause - geschätzt laufe rund ein Sechstel der globalen Energieproduktion über Siemens.Siemens Energy sei das Energiegeschäft des Siemens-Konzerns. Weltweit beschäftige das Unternehmen rund 91.000 Mitarbeiter. Laut eigenen Angaben biete Siemens Energy eine breite Palette von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen über nahezu die gesamte Energie-Wertschöpfungskette an. Die Geschäftstätigkeit gliedere sich in zwei Segmente, Gas and Power und Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). Der Gas-and-Power-Bereich sei in den Gebieten der konventionellen Energieerzeugung sowie der Dekarbonisierung tätig. SGRE sitze in Spanien und konzentriere sich auf die Förderung, Entwicklung und Herstellung von Produkten und Anlagen im Bereich erneuerbare Energien mit dem Fokus auf Windparks. Siemens Energy halte rund 67% an SGRE.Der Großteil des Energiegeschäfts entfalle derzeit noch auf den Bereich Gas and Power. Allein in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres habe dieses Segment rund 13 Mrd. Euro zum Gesamtumsatz von 19,8 Mrd. Euro beigesteuert. Insgesamt habe Siemens Energy in den ersten drei Quartalen einen Verlust von fast 1,5 Mrd. Euro erwirtschaftet. Um das Unternehmen profitabler zu machen, sollten bis 2023 über 1 Mrd. Euro eingespart werden. Zudem wolle der Energietechnikspezialist die Profitabilität deutlich steigern. Ziel sei laut Vorstand Christian Bruch eine operative Umsatzrendite vor Sondereffekten von 6,5 bis 8,5% - 2019 seien es knapp 4% gewesen.Siemens Energy ist nach Meinung der Analysten der DZ BANK in einem interessanten Segment tätig. Vor allem im Bereich nachhaltige Energie sähen sie Potenzial. Aktuell dominiere allerdings noch das Geschäft mit der konventionellen Energie. Der meiste Gewinn werde dabei durch den Service für bestehende Anlagen und Kunden erwirtschaftet. Die Entwicklung und der Bau von neuen konventionellen Kraftwerken dürften nach Meinung der Analysten jedoch mittel- bis langfristig rückläufig sein. Umso wichtiger sei es, dass Bruch mit der Restrukturierung des Unternehmens erfolgreich sei, Geld einspare und neue Geschäftsfelder, wie z.B. Wasserstoff, vorantreibe. (Veröffentlicht am 28.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link