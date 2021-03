Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (03.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) unter die Lupe.Selten sei eine Entscheidung für eine Aufnahme in den deutschen Leitindex so knapp gewesen: Nach wie vor würden sich die Geister scheiden, ob es Siemens Energy gelinge, noch in diesem Monat in den DAX aufzusteigen. Zugleich habe der Kochboxen-Lieferant HelloFresh wohl großes Pech, denn er schramme nur haarscharf an einer Aufnahme in die erste Börsenliga vorbei. Experten zufolge scheitere das Unternehmen wohl nur deshalb, weil es seine Jahreszahlen nicht bereits Ende Februar vorgelegt habe.Denn erstmals gelte im Zuge der Index-Reform der Deutschen Börse AG ein Mix aus alten und neuen Regeln für die Überprüfung der DAX-Familie. Zwar werde das deutsche Börsenbarometer erst im September auf 40 Mitglieder aufgestockt und der MDAX entsprechend um zehn Mitglieder auf 50 verringert, doch andere wesentliche Änderungen würden bereits nach und nach in Kraft treten. Eine davon sei, dass ein DAX-Kandidat zwei Jahre in Folge ein positives operatives Ergebnis (EBITDA) vorweisen müsse. HelloFresh habe das laut den am 2. März vorgelegten Jahreszahlen zwar geschafft, doch die Deutsche Börse AG werde das wohl nicht mehr berücksichtigen, da der abgeschlossene Monat Februar Grundlage ihrer Überprüfungen sei.Die Deutsche Börse AG werde den DAX am Mittwochabend, 3. März, erstmals regulär überprüfen. Die Umsetzung etwaiger Änderungen erfolge zum Montag, 22. März. Wichtig seien Index-Änderungen v.a. für Fonds, die Indices exakt nachbilden würden (ETF). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link