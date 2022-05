Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

15,355 EUR -3,82% (12.05.2022, 15:05)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

15,32 EUR -5,61% (12.05.2022, 14:49)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (12.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Für die Aktie von Siemens Energy gehe es weiter bergab. Neben dem enorm angeschlagenen Gesamtmarkt belaste auch noch die schwache Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Die ersten Analysten-Abstufungen bereits am Donnerstag ins Haus geflattert. So stehe es nun um den MDAX -Titel.Über 31 Prozent stünden bei der Aktie von Siemens Energy bereits seit Jahresbeginn zu Buche. Nun sei der Energietechnikkonzern bei seiner Präsentation der Quartalszahlen für das laufende Geschäftsjahr vorsichtiger geworden. Infolge dessen hätten Citi, Oddo, BHF, LBBW und die Bank of America ihr Kursziel herabgesetzt. Lediglich J.P. Morgan halte an seinem fairen Wert fest. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie sei dadurch von 27,10 Euro auf 25,57 Euro gefallen.Das Chartbild sehe unterdessen verheerend aus. Nachdem der Titel unter das bisherige Allzeittief bei 17,12 Euro gefallen sei, sei er weiter bis an die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals bei 15,50 Euro abgerutscht. Aktuell notiere die Aktie sogar unterhalb dieser Marke und stehe damit kurz vor einem weiteren starken Verkaufssignal. Rutsche sie nun auch noch nachhaltig unter den S2-Pivot-Punkt bei 15,25 Euro, würden anhaltende Rücksetzer bis an den S3-Punkt bei 12,77 Euro drohen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link