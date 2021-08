Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (04.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR).Der heute veröffentlichte schwache Q3-Bericht von Siemens Energy habe nach den bereits Mitte Juli kommunizierten Problemen bei Siemens Gamesa Renewable Energy nicht mehr wirklich negativ überraschen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Donie bleibe bei seiner bereits kommunizierten Einschätzung. Die Dividende für dieses Jahr dürfte in Frage stehen, bei den Mittelfristzielen könnte sich Anpassungbedarf ergeben. Eventuell rücke jedoch die Möglichkeit einer vollständigen Übernahme von Siemens Gamesa durch Siemens Energy wieder stärker in den Fokus, zu günstigeren Konditionen.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Siemens Energy-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 24 Euro bekräftigt. (Analyse vom 04.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Siemens Energy AG": Keine vorhanden.