Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (01.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die erste Börsenwoche von Siemens Energy verlaufe erfolgreich. Nach dem ersten Abverkauf am Montag habe die neue Siemens-Tochter peu à peu den Weg nach oben eingeschlagen. Am Donnerstag sei nun erneut ein Höchststand erreicht worden. An den Erfolg glaube auch ein Insider, der zum Börsengang kräftig gekauft habe.Vorstandsmitglied Jochen Eickholt habe am Montag, 28. September, dem Tag des Börsengangs, in zwei Tranchen Siemens-Energy-Aktien für insgesamt 247.612,50 Euro gekauft. Kaufpreis je Aktie seien 22,01 Euro gewesen - was exakt dem ersten Xetra-Kurs der neuen Aktien entspreche. Eickholt sei bereits seit 1999 bei Siemens und seit April 2020 als Vorstand bei Siemens Energy auch für die Energieerzeugung tätig. Mit dem Kauf untermauere er sein Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des nun eigenständigen Unternehmens.Auch an der Börse scheine sich die Meinung durchzusetzen, dass Siemens Energy auf dem aktuellen Kursniveau attraktiv bewertet sei. Die Marktkapitalisierung des Konzerns liege auch nach den leichten Zugewinnen noch teils deutlich unter den Schätzungen der Analysten im Vorfeld des Börsengangs. Alleine die Beteiligung an Siemens Gamesa sei etwa 11 Milliarden Euro wert - Siemens Energy komme insgesamt auf rund 17 Milliarden Euro. Dabei sei gerade das Service-Geschäft auch künftig sehr lukrativ.Anleger können sich ein paar Stücke ins Depot legen, sollten sich aber der zunächst höheren Volatilität bewusst sein, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link