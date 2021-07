Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (15.07.2021/ac/a/d)



Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) von "kaufen" auf "halten" herab.Die börsennotierte spanische Tochter SGRE (Siemens Energy-Anteil: 67%) habe eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2020/21 (30.09.) veröffentlicht (Umsatz: unteres Ende der bisherigen Spanne von 10,2 bis 10,5 Mrd. Euro; bereinigte EBIT-Marge: -1% bis +/-0% (bisher: +3,0% bis +5,0%)). Die SGRE-Gewinnwarnung habe entsprechend auch Konsequenzen für Siemens Energy. Der Energietechnik-Konzern rechne nun damit, dass die Margen-Guidance im laufenden Geschäftsjahr (30.09.) verfehlt werde (bisher: Angepasste EBITA-Marge vor Sondereffekten: 3% bis 5%). Die Ziele für das Konzernumsatzwachstum (+3% bis +8% y/y) sowie für das Segment Gas and Power (Umsatz: +2% bis +6% y/y; Angepasste EBIT-Marge vor Sondereffekten: 3,5% bis 5,5%) seien hingegen wiederholt worden. Bereits im Mai habe Siemens Energy die Wachstums-Guidance u.a. wegen SGRE senken müssen.Diermeier habe seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2020/21e: -0,41 (alt: +0,02) Euro; EPS 2021/22e: +0,70 (alt: +0,74) Euro). Einer der "Hoffnungsträger" für den Siemens Energy-Konzern neben Wasserstoff - SGRE - bleibe ein "Problemfall". Während der Anteil von Siemens an Siemens Energy (35,1%) seit dem Börsenlisting bisher unverändert geblieben sei, habe der Siemens Pension-Trust seinen Anteil reduziert (von 9,9% auf 5,0%). Die Siemens Energy-Aktie (Xetra-Schlusskurs vom 14.07.2021: 25,78 Euro) notiere nach wie vor deutlich über der Erstnotiz (28.09.2020: 22,01 Euro), aber noch deutlicher unter dem Allzeithoch (34,48 Euro). Die Markterwartungen sollten nach Erachten des Analysten sinken und das Sentiment für die Siemens Energy-Aktie nach der zweiten Gewinnwarnung weiter belastet sein.