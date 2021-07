XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

22,94 EUR -0,39% (22.07.2021, 11:30)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (22.07.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy: Erholung gerät ins Stocken - AktiennewsDie Aktie von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gibt am Donnerstag um 1,25% auf 22,97 Euro nach und zieht sich von dem Wochenhoch, das heute kurz nach Beginn des europäischen Handels erreicht wurde, zurück, so die Experten von XTB.Da die wichtigste Unterstützung bei 23,77 Euro in der Vorwoche aufgegeben worden sei, befinde sich der Kurs im freien Fall. Es sei jedoch angemerkt, dass bei dem jüngsten Rückgang auf das 78,6% Fibonacci-Retracement reagiert worden sei. Damit das allgemeine Bild wieder bullisch werde, müsste die Aktie den Bereich bei 23,77 Euro zurückgewinnen, die steile Abwärtstrendline überwinden und die bärische Kurslücke vom vergangenen Donnerstag schließen. Bis dahin bestehe die Gefahr, dass das Jahrestief getestet und unterschritten werde.Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:23,08 EUR -0,52% (22.07.2021, 11:45)