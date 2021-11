Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (16.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR).Siemens Energy habe zum 30. September 2021 das erste vollständige Geschäftsjahr als selbständiges Unternehmen (vorl.) beendet. Der Auftragseingang (AE) sei zwar um 2,9% rückläufig gewesen, habe mit EUR 33 Mrd. aber immer noch auf hohem Niveau gelegen, da einerseits Währungseffekte und andererseits ein sehr hoher Vorjahresvergleichswert bei Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) die Dynamik gebremst hätten. Der Auftragsbestand auf Konzernebene habe zum Ende des Geschäftsjahres bei EUR 83,3 Mrd. gelegen. Der Konzernumsatz sei in GJ 2020/21 um 3,7% auf EUR 28,5 Mrd. gestiegen, womit die Steigerung sich im Rahmen der vom Unternehmen angestrebten Range von 2% bis 6% bewegt habe.Das angepasste EBITA vor Sondereffekten (SE) habe sich auf EUR 661 Mio. verbessert, nach dem im Vorjahr noch ein Minus von EUR 17 Mio. ausgewiesen worden sei. Hier hätten die im Februar vorgestellten Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit bei Gas and Power bereits spürbare Auswirkungen gezeigt. Die angepasste EBITA-Marge vor SE habe mit 2,3% ebenfalls die im Juli gesenkte Prognoserange von 2% bis 3% erreicht. Bereinigt um Sondereffekte habe sich ein angepasstes EBITA von EUR -12 Mio. (Vj.: EUR -1,5 Mrd.) ergeben. Aufgrund der Sondereffekte sowie der Verlustsituation bei SGRE habe sich ein negatives Konzernergebnis von EUR -560 Mio. (Vj.: EUR -1,9 Mrd.) ergeben, auf die Aktionäre sei ein Verlust von EUR -453 Mio. (Vj.: EUR -1,6 Mrd.) entfallen. Das EPS habe bei EUR -0,63 (Vj.: EUR -2,21) gelegen. Der Free Cashflow vor Steuern habe sich zum Vorjahr um knapp 40% auf EUR 985 Mio. verbessert. Für das GJ 2020/21 werde eine Dividende von EUR 0,10 je Aktie vorgeschlagen.Das Segment Gas & Power habe ein Plus von 8,0% auf EUR 20,9 Mrd. beim AE und von 1,5% auf EUR 18,4 Mrd. beim Umsatz erzielt. Das angepasste EBITA sei mit EUR 377 Mio. (Vj.: EUR -734 Mio.) in den schwarzen Bereich gedreht, die entsprechende Marge habe bei 2,1% (Vj.: -4,1%) gelegen. Bei SGRE sei der AE nach außerordentlich hohen Vorjahreswerten um 17,3% auf EUR 12,2 Mrd. rückläufig gewesen. Der Umsatz habe sich hingegen um 7,5% auf EUR 10,2 Mrd. verbessert. Das angepasste EBITA habe bei EUR -296 Mio. (Vj.: EUR -711 Mio.) gelegen.Während die Probleme bei SGRE schon bekannt gewesen seien, habe die Sparte Power & Gas mit erfreulichen Zahlen überzeugt. Insbesondere der Auftragseingang, die Margenentwicklung sowie die Cashflow-Generierung hätten hier überzeugen können. Insgesamt mache Siemens Energy spürbare Fortschritte.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt das Rating "halten" für die Siemens Energy-Aktie: Das Kursziel werde von EUR 24,00 auf EUR 26,00 erhöht.Die NORD/LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Siemens Energy-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Donie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 16.11.2021)