Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

30,76 EUR -2,81% (02.02.2021, 15:04)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

30,94 EUR -1,02% (02.02.2021, 14:50)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Deutschland Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (02.02.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) von 24 auf 29 Euro.Siemens Energy sei gut ins aktuelle Geschäftsjahr gestartet und habe den in weiten Spannen gefassten Ausblick, der viel Luft nach oben und unten lasse und somit die große Unsicherheit ausdrücke, bestätigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die GE-Klage habe durchaus Belastungspotenzial.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Siemens Energy-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 24 auf 29 Euro angehoben. (Analyse vom 02.02.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Siemens Energy AG": Keine vorhanden.