18,69 EUR -0,35% (18.02.2022, 14:00)



18,66 EUR -1,61% (18.02.2022, 13:45)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (18.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektro- und Energietechnikherstellers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Noch immer könne sich die Aktie von Siemens Energy nicht nachhaltig von den jüngsten Tiefs lösen. Mit der Gewinnwarnung im Januar habe der DAX-Konzern die Anleger regelrecht verschreckt. Es werde Zeit benötigen, bis die tiefgreifenden Probleme behoben seien. Langfristig habe die Aktie aber durchaus mehr Potenzial.Das würden auch die Analysten so sehen. 21 Experten würden derzeit regelmäßig die Aktie von Siemens Energy beobachten. 14 davon würden noch immer zum Kauf raten, dem stehe nur eine einzige Verkaufsempfehlung gegenüber. Sechs Mal laute das Votum zudem "halten". Das durchschnittliche Kursziel liege 45 Prozent über dem aktuellen Niveau und suggeriere damit noch viel Potenzial nach oben.Mit Bernstein-Analyst Nicholas Green rufe zudem nur ein einziger Experte ein Kursziel unter dem aktuellen Kursniveau aus. Er sehe den fairen Wert der Aktie lediglich bei 17,00 Euro. Besonders bullish zeige sich dagegen Simon Toennessen von Jefferies. Sein Kursziel von 37 Euro signalisiere sogar die Möglichkeit einer Verdopplung vom aktuellen Niveau.Eine schnelle Lösung ist nicht zu erwarten, weshalb Anleger trotz der langfristig guten Aussichten weiter abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link