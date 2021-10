Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (25.10.2021/ac/a/d)



Der Wochenstart sei für die Siemens Energy-Aktie übel verlaufen. Mit rund zwei Prozent Verlust stehe das Energieunternehmen auf den hinteren Plätzen im DAX . Der jüngste Rebound sei damit zu Ende und ein Ausbruch aus der Konsolidierungsphase sei ausgeblieben. Nun stehe der Titel sogar vor einem weiteren Verkaufssignal.Zwischen November und Januar habe die Siemens Energy-Aktie noch einen 90-prozentigen Höhenflug hingelegt. Auf dem Rekordhoch bei 34,48 Euro sei jedoch Schluss mit der Rally gewesen. Der Wert habe sich daraufhin in einem steilen Abwärtstrend nach unten bewegt. Ein starkes Verkaufssignal, das mit dem Bruch der massiven Unterstützung bei rund 24,40 Euro einhergegangen sei, habe sogar den Abverkauf beschleunigt.Erst am 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 21,82 Euro habe sich der Titel Ende Juli stabilisieren können. Nachdem die Aktie diese Marke Anfang Oktober nochmals erfolgreich getestet habe, habe sie einen Rebound hingelegt und sei letzte Woche über die mittelfristige Abwärtstrendlinie bei 23,90 Euro gesprungen. Dieser starke Impuls habe jedoch nicht genügt, um die Hürde bei 24,40 Euro zu überwinden. Am Freitag sei der Titel deutlich an dieser Marke abgeprallt. Während des heutigen Handelstags sei die Aktie sogar erneut unter die Trendlinie sowie unter den GD50 bei 23,54 Euro gefallen.