29,35 EUR +0,93% (28.12.2020)



29,39 EUR +4,18% (28.12.2020)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (28.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Abspaltung von Siemens Energy werde an der Börse mehr und mehr zum Erfolg. Seit der Aufnahme in den MDAX klettere die Aktie von einem Rekordhoch zum Nächsten. Auch am Montag lege das Papier deutlich zu und profitiere dabei wieder einmal von der Stärke der Tochter Siemens Gamesa. Rückenwind komme hier aus den USA.Die Windbranche profitiere dort von einer Verlängerung von massiven Steuervergünstigungen. Das drei Milliarden Dollar umfassende Paket für die Produktion von Windkraft, das 15 Dollar je Megawattstunde zuspreche, werde bis 2022 ausgeweitet. Das bedeute: Wer davon profitieren wolle, müsse nun erst 2022 mit dem Bau von Projekten beginnen.Laut Experten könnte die Ausweitung der Erleichterungen bis 2025 für eine höhere Nachfrage nach Windturbinen sorgen. Erst dann müssten die Projekte fertiggestellt sein. Die ohnehin hohe Nachfrage bei Siemens Gamesa und Co dürfte somit einen weiteren Boost erhalten.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät Anlegern die Gewinne bei der Siemens Energy-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 28.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link