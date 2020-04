Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

80,14 EUR -0,46% (20.04.2020, 11:56)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (20.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens-Chef Joe Kaeser sei bekannt dafür, sich häufig auch zu politisch und wirtschaftlich brisanten Themen zu äußern. Auch in der Coronavirus-Krise sei er nicht um klare Worte verlegen. Kaeser fordere nun einen Übernahmeschutz für systemrelevante Unternehmen und spreche sich gegen einen Gehaltsverzicht von Vorständen aus - das habe Gründe."Geringere Vorstandsgehälter vergrößern doch nur den Gewinn des Unternehmens und davon profitiert nur eine Interessengruppe", habe Kaeser dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. "Deshalb haben wir uns für einen Hilfsfonds entschieden, der die Bedürfnisse der allermeisten Stakeholder adressiert." Er selbst habe angekündigt, 1 Mio. Euro in den Fonds einzuzahlen.In dem Interview habe Kaeser auch staatlichen Schutz für systemrelevante Unternehmen befürwortet, um diese gegen Übernahmeversuche aus dem Ausland zu schützen. "Jedes Land oder jede Wirtschaftsgemeinschaft muss systemrelevante, kritische Infrastruktur absichern. In der Krise und in Notfällen muss der Staat darauf Zugriff haben", habe er gesagt. Allerdings müsse man grundsätzlich akzeptieren, wenn Investoren auch aus China die aktuelle Krise nutzen würden, um deutsche Unternehmen zu kaufen. Faire Regelungen müssten dann allerdings in beide Richtungen gelten, was derzeit nicht immer der Fall sei.Siemens selbst dürfte nicht zu einem Übernahmeziel werden. Der deutsche Traditionskonzern sei zudem stark genug aufgestellt, um auch die Coronavirus-Krise zu überstehen. Die aktuelle Bewertung der Siemens-Aktie erscheine weiter attraktiv. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:79,92 EUR -1,94% (20.04.2020, 12:10)