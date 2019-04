Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

101,64 EUR +0,93% (10.04.2019, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

101,64 EUR +1,03% (10.04.2019, 16:31)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (10.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Mit dem Sprung über die 100-Euro-Marke habe sich das Bild bei der Siemens-Aktie nach schwierigen Monaten deutlich aufgehellt. Damit sich die Erholung als nachhaltig erweise, müsse der Industriekonzern die positive Entwicklung aber auch mit guten Zahlen untermauern. Die Experten seien jedoch skeptisch, ob dies gelingen könne.Bereits seit Monaten seien Industriekonglomerate an der Börse kaum gefragt. Zum einen würden viele Investoren heutzutage spezialisierte Konzerne bevorzugen, zum anderen würden tiefgreifende Probleme wie die Kraftwerkskrise - das Geschäft mit großen Turbinen laufe seit Längerem schlecht, Besserung sei nicht in Sicht - Konzernen wie Siemens oder GE das Leben schwer machen. Es benötige zudem viel Zeit, bis sich die aufwendigen Umbaumaßnahmen, die sowohl bei den beiden Industrieikonen als auch bei Rivalen wie ABB oder Hitachi laufen würden, auszahlen würden.Die Hoffnung, dass bereits im zweiten Quartal die Wende zum Guten gelinge, sei gering. Die Unternehmen dürften ein von Wachstumseinbußen geprägtes, schwaches erstes Quartal hinter sich haben, so UBS-Analyst Guillermo Peigneux Lojo. Die anstehenden Quartalszahlen dürften die harte Realität des zyklischen Abschwungs unterstreichen, habe auch Ben Uglow von Morgan Stanley bestätigt.Anleger sollten wegen der pessimistischen Töne aber nicht in Panik verfallen. Trotz des schwachen zweiten Quartals würden beide Analysten Siemens zum Kauf empfehlen. Kursziele von 130 beziehungsweise 119 Euro würden vom Potenzial des DAX-Titels zeugen.Wer nach dem Sprung über 100 Euro eine erste Position aufgebaut hat, bleibt dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: