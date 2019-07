Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

106,06 EUR +1,40% (01.07.2019, 11:55)



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

105,90 EUR +1,05% (01.07.2019, 12:10)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (01.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld ziehe am Montag auch die Siemens-Aktie wieder an. Noch fehle dem DAX-Titel zwar der entscheidende Impuls für den Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend. Doch die Aussichten für den Industriekonzern seien gut. Der Umbau dürfte sich auszahlen, Experten würden viel Potenzial in der neuen Ausrichtung sehen.Siemens zähle zu den Lieblingen der Analysten. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg würden derzeit 29 Experten regelmäßig die Aktie covern. Kein einziger davon rate zum Verkauf. 19 Mal stehe das Votum "Buy" zu Buche. Zehn Analysten würden raten, die Aktie zu halten. Im Durchschnitt liege das Kursziel bei 124,35 Euro - auf dem aktuellen Niveau entspreche das einem Potenzial von 17 Prozent.Besonders optimistisch zeige sich Daniel Gleim von MainFirst. Sein Kursziel von 145 Euro liege noch einmal deutlich über dem Rekordhoch der Siemens-Aktie. Ende Juni 2017 habe der Titel bei 133,50 Euro notiert. Zum Vergleich: Am skeptischsten für Siemens sei derzeit Alasdair Leslie von der Société Générale. Er sehe den fairen Wert bei 100 Euro - und damit nur marginal unter dem derzeitigen Kursniveau."Der Aktionär" sei ebenfalls überzeugt, dass sich der Umbau von Siemens langfristig auszahlen werde. Allerdings sei die neue Strategie zeit- und kostenintensiv. Die Kursentwicklung spiegle deshalb die Euphorie bei den Experten noch nicht wider.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: