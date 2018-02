ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (19.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie weiter auf Erholungskurs - Healthineers-IPO im Fokus - AktienanalyseSiemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) stieg am Montag mit dem offiziellen Start der Börsennotiz der Medizintechniksparte Healthineers, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im frühen Handel habe die Aktie des Industriekonzerns charttechnisch bis an die Tiefs von Anfang Dezember um 112 Euro zugelegt, deren Überwinden als nächster Schritt einer Erholung gelten könne. Zuvor sei die Siemens-Aktie mit der allgemeinen Marktentwicklung bis 106,40 Euro abgerutscht, nachdem sie Anfang November und Mitte Februar ein doppeltes Hoch um 126 Euro erreicht habe.Mit den erwarteten Einnahmen von mehreren Milliarden Euro wäre der Börsengang einer der größten der letzten Jahre in Deutschland. Der Healthineers-Börsengang solle laut früherer Aussagen im ersten Halbjahr vonstattengehen, ebenso könnte die Erstnotiz bereits im März erfolgen. Analysten würden annehmen, dass der Börsengang dieser Sparte auch der Siemens-Aktie eine überdurchschnittliche Entwicklung bescheren könnte. Charttechnisch könnte sie bereits auf kurze Sicht bis zu den zuvor erreichten Hochs um 126 Euro ansteigen, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 19.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:111,64 EUR +0,41% (19.02.2018, 11:24)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:111,78 EUR +0,32% (19.02.2018, 11:38)