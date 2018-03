Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

105,70 EUR +0,06% (22.03.2018, 09:32)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (22.03.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie: Weiterer Kursrückgang möglich - ChartanalyseIm Dezember 2015 startete Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) eine Abwärtsbewegung vom damaligen Hoch bei 99,00 Euro, die erst bei einem Tief von 79,23 Euro gestoppt wurde, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die anschließende Erholung habe sich in einem mustergültigen kurzfristigen Aufwärtstrend vollzogen, in dessen Verlauf Siemens Ende Mai 2016 ein Hoch bei 98,69 Euro erreicht habe. Nach einer weiteren Korrektur in den Bereich von 90,00 Euro sei Anfang Juli 2016 eine fulminante Aufwärtsbewegung gestartet, in deren Verlauf Siemens Anfang August 2016 mit einer Notierungslücke die 100,00-Euro-Marke nach oben durchbrochen habe. Die Aufwärtsbewegung habe Mitte April zu einem neuen Allzeithoch bei 133,66 Euro geführt.Danach sei Siemens in eine ausgedehnte Korrektur übergegangen, die bis zum langfristigen Aufwärtstrend bei 108,63 Euro geführt habe. Nach einem erneuten Zwischenspurt bis auf 126,00 Euro sei die Aktie Anfang Dezember 2017 wieder bis 112,00 Euro zurückgefallen. Danach habe sich Siemens erneut bis in den Bereich von 125,00 Euro erholen können, bevor ein Kurssturz eingesetzt habe, in dessen Verlauf die Aktie Anfang Februar ein neues Jahrestief bei 102,10 Euro markiert habe. Seitdem habe sich Siemens wieder bis auf den gestrigen Schlusskurs von 106,12 Euro erholen können. Dennoch würden die Trendpfeile derzeit in allen Zeitebenen abwärts gerichtet bleiben.Die Long-Szenarien: Eröffne Siemens leicht im Plus, käme aus Sicht der Charttechnik ein Kauf bei einem Rücksetzer auf den gestrigen Schlusskurs bei 106,12 Euro, leicht oberhalb des Widerstands bei 108,00 Euro oder aber in der ersten Korrektur einer Aufwärtsbewegung infrage, und zwar circa 40 Prozent unterhalb des letzten Hochs. Werde hingegen im Minus eröffnet, sollte nach den Regeln der technischen Analyse eine Platzierung entweder bei einem Abprall an der Unterstützung bei 104,00 Euro, durch die eben besprochene Korrekturvariante oder aber nach dem Bruch des Schlusskursniveaus ein guter Einstiegspunkt sein. Eine Gewinnmitnahme könnte rund 2,80 Euro oberhalb des jeweiligen Tagestiefs geplant werden.Die Short-Szenarien: Beginne die Aktie leicht im Minus, indiziere die Charttechnik eine Positionierung bei einem Test der Schlusskursmarke, bei einem Bruch der 104,00-Euro-Unterstützung oder aber nach der ersten Korrektur einer Abwärtsbewegung, und zwar nach dem Bruch des letzten Tiefs. Werde aber im Plus begonnen, könnten Trader durch die gerade geschilderte Korrekturvariante, bei einem Abprall vom Widerstand bei 108,00 Euro oder nach dem Bruch der Schlusskurslinie einsteigen. Der Zielbereich aus Sicht der Charttechnik läge circa 2,80 Euro unterhalb des jeweiligen Tageshochs. Es empfehle sich eine Absicherung aller Trades durch einen Stopp in Höhe von mindestens 0,70 Euro, bei Long-Trades unter- und bei Short-Trades oberhalb des Einstiegs. (Analyse vom 22.03.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:105,68 EUR -0,41% (22.03.2018, 09:18)