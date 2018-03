ISIN Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (28.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Technologiekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.So hat Vorstand Janina Kugel zum 23.03.2018 ein Paket von rund 3.900 Siemens-Aktien zum Kurs von 101,54 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 396.017,32 EUR entspricht. Sie hat schon am 09.02.2018 und 14.12.2017 Anteile für insgesamt 671.311,50 EUR gekauft.Die Siemens Healthineers AG feierte am 16.03.2018 mit der Handelsaufnahme ihrer Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse ihr erfolgreiches Börsendebüt. Mit Euro 29,10 pro Siemens Healthineers Aktie lag der erste Börsenkurs deutlich über dem finalen Platzierungspreis von Euro 28,00. Insgesamt wurden beim Börsengang 150.000.000 auf den Namen lautende Stammaktien (einschließlich Mehrzuteilungen) platziert, was einem Streubesitz von 15% entspricht.Nach dem Börsengang der Medizintechniktochter Healthineers müsse sich Siemens nun wieder den anderen Geschäftsbereichen widmen, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer Aktienanalyse vom 23.03.2018. Im Fokus von Konzernchef Joe Kaeser stehe derzeit die Zugsparte. Aus Frankreich halte die Kritik am Zusammenschluss mit Alstom an. Durch die Turbulenzen am Gesamtmarkt sei indes auch die Siemens-Aktie weiter unter Druck geraten. Der Stoppkurs bei 100 Euro rücke näher. An den langfristigen Perspektiven habe sich aber nichts geändert, so Völkl. Investierte Anleger sollten den Stopp beachten.Börsenplätze Siemens-Aktie:101,42 EUR -0,37% (28.03.2018, 14:10)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:101,50 EUR +0,51% (28.03.2018, 14:22)