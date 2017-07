ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (21.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie vor Trendwende? ChartanalyseNach einem Verlaufstief bei 79,23 Euro im Februar 2016 nahmen sich Käufer dem Siemens-Papier (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) nach einer volatilen Stabilisierungsphase wieder an und drückte die Kursnotierungen bis zum Sommer letzten Jahres bereits den Bereich von grob 100,00 Euro aufwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nur kurze Zeit später sei es auch schließlich gelungen einen kurzfristigen Abwärtstrend zu durchbrechen und eine Rally bis auf ein Verlaufshoch von 133,50 Euro bis Ende April dieses Jahres zu etablieren. Dort seien die Notierungen wieder zur Unterseite abgedreht und hätten eine regelkonforme Korrektur zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis, sowie das Niveau von 116,15 Euro vollzogen. Erst an dieser seien im gestrigen Handel unverhofft Käufer aufgetaucht und hätten den Wert zeitweise über das Niveau von 120,00 Euro aufwärts geschoben. Zwar sei es nicht gelungen das hohe Kursniveau zu halten, allerdings habe Siemens als eine der stärksten Aktien im DAX-Index seinen Handel beendet und könnte nun von einer Erholungsbewegung profitieren.Aus charttechnischer Sicht sei es derzeit noch etwas zu früh von einer nachhaltigen Trendwende zu sprechen, Kursnotierungen oberhalb von 120,00 Euro dürften jedoch einen klaren Hinweis darauf liefern und Kursgewinne zunächst an das Niveau von 121,75 Euro erlauben. Spätestens bei 123,53 Euro ist jedoch wieder mit kurzfristigen Gewinnmitnahmen zu rechnen, weil der EMA 50 auf Tagesbasis einen sehr wichtigen Widerstand darstellt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. (Veröffentlicht am 21.07.2017)Börsenplätze Siemens-Aktie:116,85 EUR -1,06% (21.07.2017, 13:00)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:116,876 EUR -1,29% (21.07.2017, 13:18)