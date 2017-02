Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

119,95 EUR +0,42% (09.02.2017, 09:29)



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

119,60 EUR +0,19% (09.02.2017, 09:43)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist - von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik. Weltweit aktiv, beschäftigt die Siemens AG zum 30. September 2015 auf fortgeführter Basis rund 348.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 75,6 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden EUR. (09.02.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie: Starkes erstes Quartal 2017 - Siemens-Aktie vollzieht Freudensprung - AktienanalyseWährend der im Januar gesunkene ifo-Geschäftsklimaindex eine weniger zuversichtliche Stimmung in den Chefetagen vieler deutscher Unternehmen signalisierte, verkündete Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser auf der Hauptversammlung vergangene Woche, dass Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) auf einem profitablen Wachstumskurs bleibt, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Joe Kaeser habe mit Blick auf die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2017 von einem starken Quartal gesprochen. Die Umsatzerlöse seien gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis (bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) um 3% auf 19,1 Mrd. Euro gestiegen (Q1/2016: 18,9 Mrd. Euro). Der Gewinn nach Steuern sei um 25% auf 1,9 Mrd. Euro geklettert (Q1/2016: 1,6 Mrd. Euro). Bis auf die Sparte Mobility hätten alle industriellen Geschäftsbereiche ein höheres Ergebnis verzeichnet. Besonders hoch seien die Zuwächse in den Sparten Windenergie und Digitale Fabrik ausgefallen. Letztere habe, dank eines Sondereffekts in Höhe von 172 Mio. Euro, erstmals das höchste Segmentergebnis erreicht. Einen Wermutstropfen stelle der Rückgang der Auftragseingänge um 40% in der Sparte Power and Gas dar. Konzernweit seien die Auftragseingänge mit 19,6 Mrd. Euro um 14% hinter den von Großaufträgen geprägten starken Vorjahreszahlen zurückgeblieben (Q1/2016: 22,8 Mrd. Euro).Trotz des Rückgangs bei den Auftragseingängen habe der Vorstand die Ergebnisprognosen für 2017 angehoben. Für das industrielle Geschäft werde nunmehr eine Ergebnismarge von 11,0% bis 12,0% erwartet (zuvor 10,5% bis 11,5%), das unverwässerte Ergebnis je Aktie (für den Gewinn nach Steuern) werde in einer Spanne zwischen 7,20 und 7,70 Euro erwartet (zuvor 6,80 bis 7,20 Euro). Allerdings sehe der Vorstand zugleich ein zunehmend komplexeres geopolitisches Umfeld, das das Wirtschaftswachstum und Investitionsklima in den für Siemens maßgeblichen Märkten bremse. Er erwarte daher ein geringes Wachstum der Umsatzerlöse (bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) im laufenden Geschäftsjahr.Aus Sicht der Analysten zahle sich die Neuausrichtung auf die Bereiche Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung für Siemens immer mehr aus und sollte sich zusammen mit den laufenden Optimierungsmaßnahmen auch in Zukunft positiv auf die Margen- und Gewinnentwicklung auswirken.Nachdem wir bei der Siemens-Aktie von Januar 2014 bis August 2016 eine trendlose Phase sahen, in der sich die Kursnotierung größtenteils innerhalb einer Spanne zwischen 80,00 und 100,00 Euro seitwärts bewegte, gelang ihr im August 2016 ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstandsbereich um 100,00 Euro, so die Analysten der DZ BANK. Einem Anstieg auf 109,00 Euro sei eine mehrmonatige Konsolidierung gefolgt, während der der ehemalige Widerstandsbereich bei 100,00 Euro in eine Unterstützung gewandelt worden sei. Im Anschluss daran habe man bei der Aktie eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gesehen.Vergangene Woche sei die Siemens-Aktie in Reaktion auf die Zahlen zum ersten Quartal auf ein Hoch bei 123,40 Euro gestiegen, habe gegen Ende der Woche aber wieder schwächer notiert. Die nächstgelegenen Unterstützungen in Form der letzten Verlaufstiefs sähen die Analysten bei 116,25 bzw. 114,00/113,55 Euro. Darunter würden die früheren Hochs bei 110,60/109,00 Euro sowie das Tief bei 104,30, das sich aktuell mit der 200-Tage-Linie decke, potenzielle Unterstützungen bilden. Im Anschluss an eine Konsolidierung könne die Siemens-Aktie nach Einschätzung der Analysten die alten Rekordhochs aus dem Jahr 2000 in Angriff nehmen, die bei 122,66 bzw. 126,27 Euro gelegen hätten. Voraussetzung dafür sei jedoch ein Anstieg über das jüngste Verlaufshoch bei 123,40 Euro. In Frage gestellt werden müsse dieses Szenario, wenn die Siemens-Aktie unter das November-Tief bei 99,38 Euro und die im Bereich um 100,00 Euro verlaufende Unterstützung zurückfalle. (Ausgabe vom 06.02.2017)Börsenplätze Siemens-Aktie: