ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (09.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) und senkt das Kursziel von 130 auf 125 Euro.Die von Siemens berichteten Quartals- bzw. Geschäftsjahreszahlen hätten etwas unterhalb der Markterwartungen gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch der verhaltene Ausblick auf das GJ 2017/18 habe keine Begeisterung auslösen können. Vor allem in den Sparten Power and Gas sowie SGRE stünden für das kommende Jahr viele Aufgaben im Lastenheft. Die Ergebnisentwicklung sei hier nicht zufriedenstellend. Hinzu komme die geplante Zug-Transaktion mit Alstom. Trotz der immensen, in den letzten Jahren erreichten Fortschritte bleibe also viel zu tun, was gleichzeitig jedoch auch neue Chancen eröffne. Donie habe seine Planung etwas reduziert und senke entsprechend sein Kursziel für die Siemens-Aktie von 130 auf 125 Euro.Aufgrund der zuletzt positiven Kursentwicklung entspricht dies gemäß der NORD LB-Ratingsystematik einer Halteempfehlung (alt: "kaufen"), so Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:119,55 EUR -3,04% (09.11.2017, 13:12)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:119,43 EUR -3,61% (09.11.2017, 13:27)