Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (17.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Seit dem Corona-Tief im März habe die Siemens-Aktie inzwischen satte 90 Prozent an Wert zugelegt. Doch es könnte sogar noch mehr gehen. Die Abspaltung von Siemens Energy komme am Markt gut an und dürfte dem DAX-Titel weiteren Schwung verleihen. Die Deutsche Bank würdige die Entwicklung mit einer neuen Kaufempfehlung.Die beschlossene Abspaltung des Energiesegments schärfe und vereinfache die Struktur des Konzerns, so Analyst Gael de-Bray. Er habe Siemens deshalb mit einem Kursziel von 122 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen und rate zum Kauf der Aktie.Im September solle Siemens Energy an die Börse gehen. Siemens selbst könne sich dann künftig noch stärker auf die Digitalisierung fokussieren. Digitale Industrien sollten die starke Position bei der Industrieautomation nutzen und eine entscheidende Rolle bei der Industrie 4.0 spielen. Die Intelligente Infrastruktur solle sich künftig noch mehr auf Großprojekte fokussieren und die Vernetzung von Gebäuden und Technik vorantreiben.Hinzu komme die Mobility-Sparte, die sich nach der geplatzten Alstom-Fusion eigenständig weiterentwickeln solle. Hier laufe es weiter gut - Siemens müsse sich aber mittelfristig wohl der Attacke des chinesischen Weltmarktführers CRRC erwehren.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: