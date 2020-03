SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Siegfried-Aktie:

Kurzprofil Siegfried AG:



Die Siegfried Gruppe (ISIN: CH0014284498, WKN: 891169, Ticker-Symbol: SQG, SIX-Ticker-Symbol: SFZN) ist ein weltweit im Bereich Life Science tätiges Unternehmen mit Standorten in der Schweiz, in den USA, Malta, China, Deutschland und Frankreich. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 794.3 Millionen Schweizer Franken und beschäftigt zurzeit rund 2350 Mitarbeitende an neun Standorten auf drei Kontinenten. Die Siegfried Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.



Siegfried ist sowohl in der primären als auch in der sekundären Herstellung von Fertigprodukten tätig. Sie produziert pharmazeutische Aktivsubstanzen für die forschende Pharmaindustrie, entsprechende Zwischenstufen und Standardprodukte und bietet zusätzlich Entwicklungs- sowie Herstellungsdienstleistungen für fertig formulierte Darreichungsformen inklusive sterile Abfüllung an. (05.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Siegfried-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Siegfried AG (ISIN: CH0014284498, WKN: 891169, Ticker-Symbol: SQG, SIX-Ticker-Symbol: SFZN).Der Ausblick von SFZN für 2020 sei eher enttäuschend. Der Analyst passe daher seine Schätzungen für 2020 an und prognostiziere ein organisches Wachstum von nur 2,2% bei sogar negativer Entwicklung in H1. Auf zugrunde liegender Basis dürfte Drug Products eher schwach sein (org. Wachstum von 3%) und das Coronavirus dürfte sich insbesondere auf das Drug Substances-Geschäft von SFZN auswirken. Wegen negativer Wechselkursentwicklungen erwarte der Analyst für 2020 nachteilige Währungseffekte von 2,6%. All das wirke sich auf die Margen aus und er prognostiziere eine Steigerung der EBITDA-Marge um nur 30 Bp. (GJ19: +90 Bp.).Das Jahr 2020 dürfte eher schwach werden, die mittelfristigen Trends seien dagegen unverändert. Der CDMO-Markt für kleine Moleküle wachse und der Analyst halte ein org. Wachstum von 5% für möglich. F&A-Aktivitäten könnten dies noch unterstützen. Eine wachsende klinische Pipeline, Ausfälle in China und eine zunehmende Fertigungskomplexität seien eindeutig von Vorteil. Mit einem org. Wachstum von fast 7% im Jahr 2019 habe SFZN bewiesen, dass es trotz eines eher schwachen Drug Products-Geschäfts von diesen Trends profitieren könne.Die Nachfragetrends seien günstig, und SFZN sei auf dem richtigen Weg, um hiervon zu profitieren. Eine relativ hohe Kapitalintensität und lange Produktionszyklen würden jedoch das Aufwärtspotenzial begrenzen. Inkl. Hybridanleihen und basierend auf den 2020/21-Schätzungen notiere SFZN derzeit mit einem EV/Kern-EBITDA von 16,2/13,9 und einem Kern-KGV von 28,3/22,4. Auf Basis eines ber. EBITDA-Wachstums im hohen einst. Bereich und eines ber. EPS-Wachstums im tiefen bis mittleren Zehnerbereich seien die Kennzahlen allerdings stark rückläufig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siegfried-Aktie: