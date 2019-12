Auch wenn Großbritannien in starkem Maß auf ein Handelsabkommen mit der EU angewiesen sei: Es werde mit dem Brexit frei sein, neue Abkommen zu verhandeln und politisch näher an die USA und die Staaten des Commonwealth zu rücken. Das Vereinigte Königreich werde dann die Freuden und Risiken entdecken, wie es sei, im Alleingang anstatt als Mitglied eines Klubs mit solchen Schwergewichten wie den USA - Stichwort "America First" -, China und auch Russland umzugehen.



Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit den USA würden versprechen, schwierig zu werden. Washington werde eine "Teile und Herrsche"-Logik anwenden und versuchen, Großbritannien von einer besseren Übereinkunft mit der EU wegzudrängen: Wenn London Zugang zu amerikanischen Märkten wolle, könne es keine Exklusivstellung mit der EU haben. Beispielsweise würden sich die USA Zugang zum staatlichen Gesundheitssystem NHS wünschen. Das möge erstmal nicht viel bedeuten, aber ein kürzliches Interview mit dem amerikanischen Botschafter in London lasse aufhorchen und zeige, dass alles offen sei.



Als eine Eröffnungsstrategie für die Gespräche seien das bereits beängstigende Aussichten für Großbritannien - je kleiner der Umfang des Abkommens, desto schneller könne es erzielt werden. Wahrscheinlich werde sich London nun auf ein Handelsabkommen mit der EU konzentrieren und nebenbei mit anderen Abkommen weiter fortfahren. Diese könnten dann später noch angepasst werden, abhängig vom Ausgang mit den Verhandlungen mit der EU.



Großbritannien habe in seiner jüngeren Geschichte bereits viele Umwälzungen erlebt - und das hier sei nur ein kleines Schlagwort. Mehr Klarheit werde dazu führen, dass sich Investments normalisieren würden, auch wenn der wirtschaftliche Schock noch immer durch die Wirtschaft sickere. Die Bank of England werde daher letztlich ihre Geldpolitik lockern. Das Britische Pfund Sterling sollte sich nach der Kursrally in der Wahlnacht in Höhe von 1,7 Prozent konsolidieren. Es werde wohl noch ein weiteres Quartal brauchen, bevor der Wirtschaftsschock beginne, sich aufzulösen.



Nach und nach würden die Spaltungen zwischen Brexiters und Remainern verschwinden. Großbritannien könnte dann in zwei Jahrzehnten erneut der EU beitreten. Es sei seltsam, dass die eigentliche Hauptstadt Europas die Europäische Union verlasse. (13.12.2019/ac/a/m)





Stockholm (www.aktiencheck.de) - Die "Brexit Bill" ist nun auf Kurs - von allen politischen Umwälzungen in Großbritanniens Geschichte ist das aber nur ein kleines Schlagloch, so Sébastien Galy von Nordea Asset Management.Am Tag nach der Wahl habe der Daily Telegraph von einem Erdrutschsieg der Konservativen nach deren besten Wahlergebnissen seit 1987 geschrieben. Obwohl keine von beiden Parteien sonderlich populär gewesen sei, zeuge das Ergebnis insgesamt von der fehlenden Ausstrahlungskraft der Labour Party. Gleichzeitig sei das Lager der Remainer stark geschwächt. Es sei nur konsequent, dass der Linksaußen-Heißsporn Jeremy Corbyn seinen Abgang ankündige.Damit sei die sogenannte "Brexit Bill" auf Kurs, in weiteren Lesungen ab dem 17. Dezember verabschiedet zu werden, wenn das neue Parlament den 31. Januar 2020 als Brexit Day festlegen werde - ein Tag, der in die britische Geschichte eingehen werde. Die Konditionen der Beziehung Großbritanniens zur EU würden bis zum 31. Dezember 2020 unverändert bleiben. Jede Verlängerung dieser Übergangsperiode müsse bis zum 01. Juli 2020 erfolgen. Das könnte sehr gut passieren.