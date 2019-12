Sobald das EU-Rücktrittsabkommen vom Parlament verabschiedet worden sei, werde das Vereinigte Königreich in eine Verhandlungsphase über ein künftiges Handelsabkommen eintreten. Dieser Verhandlungsprozess könne bis zu elf Monate dauern, was nicht viel Zeit für die komplexen Diskussionen lasse. Die Experten von Franklin Templeton würden nicht glauben, dass die EU-Verhandlungsführer so offen sein würden wie bei der Zustimmung zum Austrittsabkommen.



In den Diskussionen gebe es viele mögliche Streitpunkte, wobei die Lösung der Fischereirechte möglicherweise schwierig sei. Es werde einen gewissen Verhandlungsspielraum geben, aber die Experten von Franklin Templeton würden denken, dass die Gespräche wahrscheinlich zäh sein würden.



Wenn die britische Regierung die Verhandlungsfrist verlängern wolle, müsse sie bis zum Sommer einen Antrag stellen. Damit werde der Zeitplan aber auf nur vier oder fünf Monate verkürzt, um zu berechnen, ob es ein tragfähiges Handelsabkommen gebe.



Wenn es keine Anzeichen für einen frühen Durchbruch gebe, würden die Experten von Franklin Templeton erwarten, dass sich die Märkte fragen würden, ob ein No-Deal-Brexit wieder wahrscheinlicher sei. Die Märkte würden wahrscheinlich wieder in einen "risk off"-Modus gehen, wenn es bis zum Beginn des Sommers keine Anzeichen von Fortschritten gebe. (13.12.2019/ac/a/m)







Obwohl es im Vorfeld der Umfrage als das wahrscheinlichste Ergebnis angesehen wurde, erwarten wir, dass die Märkte positiv reagieren werden, wobei die Renditen von Staatsanleihen sinken und das Pfund stärker werden dürften, so David Zahn, Head of European Fixed Income von Franklin Templeton.David Zahn gehe davon aus, dass sich auch Risikoaktiva wie Unternehmensanleihen erholen würden. Das konservative Manifest habe sich auf "Get Brexit Done" konzentriert, sodass die Experten von Franklin Templeton einen schnellen Schritt zur Ratifizierung des Gesetzes über das EU-Rücknahmeabkommen von Premierminister Boris Johnson erwarten würden. Wenn das gelinge, würde das Vereinigte Königreich am 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union ausscheiden.