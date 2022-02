Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:

616,40 EUR -5,75% (17.02.2022, 16:26)



TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

904,59 CAD -3,66% (17.02.2022, 16:11)



NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

714,04 USD -4,39% (17.02.2022, 16:12)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (17.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über 16 Prozent sei die Aktie von Shopify am Mittwoch eingebrochen und auch am Donnerstag gehe es im frühen Handel weiter bergab. Das enttäuschende Q4 und die besorgniserregenden Aussagen des Managements bezüglich des künftigen Wachstums hätten nicht nur den E-Commerce-Spezialisten, sondern den gesamten Sektor nach unten gezogen. Nur ein E-Commerce-Konzern könne sich gegen das schwächelnde Sentiment behaupten.Sinkende Wachstumsraten beim Bruttowarenwert, schwächer als erwartete Margen und niedrige Abo-Erlöse - Shopify habe am Mittwochmittag mit seinen Q4-Zahlen die Anleger enttäuscht. Den bereits kräftigen Abwärtstrend der Aktie habe dies noch einmal beschleunigt. In den vergangenen sechs Monaten habe die Shopify-Aktie mittlerweile über die Hälfte ihres Wertes eingebüßt.Doch nicht nur die Shopify-Aktie habe am Mittwoch deutlich nachgegeben - auch andere E-Commerce-Player wie Chewy Etsy oder MercadoLibre hätten zwischen vier und neun Prozent verloren. Einzig der Riese Amazon.com habe sich gegen den Abverkauf des Sektors stemmen können. Kein Wunder, angesichts der jüngsten Quartalszahlen mit Highlights in der Cloud und im Werbegeschäft, die einen neuen Erholungstrend bei der Amazon-Aktie ausgelöst hätten.Es seien insbesondere die Aussagen des Shopify-Managements gewesen, welche die E-Commerce-Anleger beunruhigt hätten. "Wir glauben, dass die durch Covid ausgelöste Beschleunigung des E-Commerce, die auch in der ersten Jahreshälfte 2021 aufgrund der Lockdown-Maßnahmen und Regierungshilfen anhielt, ab 2022 ausbleiben wird, und sind daher vorsichtig, was in naher Zukunft die Inflation und die Verbraucherausgaben angeht", so die Shopify-Finanzchefin, Amy Shapero, im Earnings-Call."Der Aktionär" hat aktuell keine der unter die Räder gekommenen E-Commerce-Aktien auf der Empfehlungsliste, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shopify-Aktie: