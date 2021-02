Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



1.135,20 EUR -5,98% (17.02.2021, 15:56)



1.361,70 USD -7,62% (17.02.2021, 15:41)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



A14TJP



307



SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Ticker-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (17.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Ticker-Symbol: SHOP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Shopify sei es auch im vierten Quartal gelungen, die Erwartungen der Analysten zu übertreffen. Die anhaltende Corona-Pandemie habe für rasant steigende Umsätze gesorgt und dem wertvollsten Konzern Kanadas das erste profitable Jahr seiner Firmengeschichte beschert.Der Umsatz sei im Weihnachtsquartal um 94 Prozent auf 978 Millionen Dollar geklettert und habe damit deutlich über den Erwartungen der Analysten von 916 Millionen Dollar gelegen.Auch beim bereinigten Nettogewinn habe Shopify mit 199 Millionen Dollar deutlich über den von Analysten erwarteten 145 Millionen Dollar gelegen. Auf Jahressicht habe der Nettogewinne damit bei 491 Millionen Dollar gelegen, was für den Konzern das erste profitable Jahr seit Firmengründung 2006 bedeutet habe. Zum Vergleich: 2019 hätten die Kanadier unter dem Strich noch einen Verlust von 125 Millionen Dollar gemacht."Unsere Prognose für 2021 nimmt an, dass mehr Länder ihre Impfungen vorantreiben, sich die Bevölkerung wieder freier bewegen, sich die wirtschaftliche Situation verbessert und ein Teil der Ausgaben wieder zurück in den Offline-Einzelhandel abwandert", schreibe Shopify in der Quartalsmitteilung. Es werde daher "ein wieder normalisiertes Wachstum" erwartet. Konkrete Zahlen habe der wertvollste Konzern Kanadas in seinem Ausblick jedoch nicht geliefert.Analysten würden für 2021 Umsätze von 3,8 Milliarden Dollar erwarten, was einer Steigerung von 34 Prozent entsprechen würde. Deutlich unter den Wachstumsraten der vergangenen Jahre. Beim Nettoertrag werde mit 498 Millionen Dollar gerechnet. Allein aufgrund der starken Performance im Q4 dürfte hier jedoch in den kommenden Tagen ein paar Anpassungen nach oben vorgenommen werden.Der wenig konkrete Ausblick dürfte für die vorbörsliche Schwäche der Shopify-Aktie verantwortlich sein. Vor US-Handelsstart büße Shopify rund vier Prozent auf 1.420 Dollar ein. Zwar seien die Ergebnisse beeindruckend. Doch die große Frage der Anleger, ob ein sich abschwächendes Wachstum die hohe Bewertung auch künftig stützen könne, bleibe offen.Eine begründete Sorge, die auch den "Aktionär" auf dem aktuellen Kursniveau von der Aktie zurückschrecken lässt, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 17.02.2021)