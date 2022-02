Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,91 EUR -0,21% (28.02.2022, 08:52)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,845 EUR +2,03% (25.02.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.005,00 GBp +2,67% (25.02.2022, 17:39)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (28.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unverändert zugreifen.Die Kasse bei Shell dürfte vermutlich weiterhin ordentlich klingen. Denn die Ölpreise hätten am Montag nach einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs wieder kräftig angezogen. So sei der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent wieder über die Marke von 100 Dollar geklettert, nachdem er am Freitag unter diesen Wert gefallen sei.Zuletzt habe ein Barrel der Sorte Brent 103,15 Dollar und damit 5,22 Dollar oder rund fünf Prozent mehr als am Freitag gekostet. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) habe sich um knapp sechs Prozent auf 97,08 Dollar verteuert. Am Freitag seien die Preise für Öl wegen der vagen Hoffnung auf Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine etwas unter Druck geraten, nachdem sie am Donnerstag infolge des russischen Angriffs auf Mehrjahreshochs geklettert seien.In der Nacht zum Montag hätten sich Russlands Invasionstruppen in der Ukraine schwere Gefechte mit den Verteidigern geliefert. Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums werde der Vormarsch der Russen von heftiger Gegenwehr gebremst. Die Europäische Union habe unterdessen ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die Russische Zentralbank in Kraft gesetzt.Die Aussichten für Shell würden gut bleiben. Der Energieriese dürfte im laufenden Jahr erneut satte Gewinne einfahren. Die mit einem KGV von 8, einem KBV von 1,2 und einer Dividendenrendite von rund vier Prozent immer noch günstig bewertete Aktie sei nach wie vor attraktiv.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: