London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,48 GBP -0,49% (28.05.2021)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (31.05.2021/ac/a/a)







Stockholm (www.aktiencheck.de) - Aus unserer Sicht hat Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) Schritte unternommen, die für den Markt wegweisend sind, um sein Geschäft umzugestalten und seine Treibhausgasemissionen zu reduzieren, und wir glauben, dass das Unternehmen in einigen sehr konkreten Punkten beispielhaft vorangeht, so Harry Granqvuist, Senior-ESG-Analyst bei Nordea Asset Management.Dennoch reiche es nicht aus, relativ gesehen zu den Klassenbesten zu gehören, um sicherzustellen, dass die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad gehalten werde. Und wie das Gerichtsurteil Ende letzter Woche gezeigt habe, reiche es sicherlich nicht aus, um die Aktionäre vor den erhöhten Risiken des Klimawandels zu schützen, die ein hohes Maß an Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen mit sich bringe.Als Investoren würden die Experten erwarten, dass Shell seine Strategie mit den Zielen des Pariser Abkommens in Einklang bringe. Wie sowohl das kürzlich veröffentlichte Netto-Null-Szenario der Internationalen Energieagentur als auch die Climate Action 100+ Bewertung in Bezug auf Shell unterstreichen würden, sei die aktuelle Ambition des Unternehmens, seine Kohlenstoffintensität bis 2030 um 20% zu reduzieren, nachweislich unzureichend im Vergleich zu dem, was erforderlich sein werde, um diese Erwartung zu erfüllen.Auf der jüngsten Hauptversammlung hätten die Experten für einen Aktionärsantrag gestimmt, in dem das Unternehmen aufgefordert worden sei, die noch bestehenden Lücken zu schließen und konkret und bedingungslos zu demonstrieren, dass es seine Transformationsstrategie mit den zentralen Klimazielen des Pariser Abkommens in Einklang bringen werde. Die Resolution sei nicht angenommen worden, habe aber mehr als 30% Unterstützung erhalten und ein klares Signal an das Unternehmen gesendet, dass es sich weiter verbessern müsse.Das Urteil des niederländischen Gerichts signalisiere dies ebenfalls. Es bleibe abzuwarten, ob dieses Urteil den Berufungsprozess überstehe, aber es sollte bereits jeden Zweifel beseitigt haben, dass ein unvollendeter Klimaübergangsplan eine höchst materielle Quelle von rechtlichen, regulatorischen und Reputationsrisiken für Aktionäre sei.Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,706 EUR -0,78% (31.05.2021, 16:10)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,706 EUR -0,82% (31.05.2021, 15:54)