Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (25.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Shell-Aktie notiere weiterhin nur ganz knapp unter ihrem Zwei-Jahreshoch. Gut möglich, dass es nach der jüngsten kleinen Verschnaufpause bald weiter nach oben gehe. Unterstützung würden die Anteilscheine des britischen Konzerns dabei von den anhaltend hohen Ölpreisen erhalten, die am Mittwoch erneut deutlich gestiegen seien.Marktbeobachter hätten auf die jüngste Entwicklung der US-Lagerdaten verwiesen, die für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt hätten. Nach Angaben des Branchenverbands American Petroleum Institute (API) seien die landesweiten Bestände an Benzin und Diesel in der vergangenen Woche gefallen. Am Ölmarkt habe dies vor der bald beginnenden Sommerreisesaison für steigende Notierungen gesorgt. Am Nachmittag stünden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten.Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank habe den Anstieg der Ölpreise auch mit Überlegungen der US-Regierung erklärt, die auf einen Exportstopp für Ölprodukte abzielen würden. Dies würde das Angebot in den USA erhöhen und die Preise an amerikanischen Tankstellen unter Druck setzen, dem Weltmarkt aber gleichzeitig einen Teil der gehandelten Ölprodukte entziehen. Die Folge eines amerikanischen Exportstopps wäre ein geringeres Angebot von Benzin und Diesel auf dem Weltmarkt.Die Ölpreise würden sich seit einiger Zeit auf hohem Niveau von meist mehr als 100 Dollar bewegen. Angetrieben würden sie von einem deutlich verminderten Angebot aus Russland infolge scharfer westlicher Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs. Belastung gehe von der strengen Corona-Politik Chinas aus, die die Wirtschaft des Landes und den Welthandel ausbremse.Die immer noch günstig bewertete Aktie bleibt nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne vorerst noch bei 19,70 Euro belassen werden. (Analyse vom 25.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link