Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (31.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die anhaltend hohen Ölpreise seien für Energieriesen wie Shell und TotalEnergies praktisch eine Lizenz zum Gelddrucken. Der US-Regierung seien sie hingegen ein Dorn im Auge. Daher würden die USA nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägen, angesichts der hohen Erdölpreise bis zu 180 Mio. Barrel Rohöl aus ihrer strategischen Reserve freizugeben. Die Ölpreise seien daraufhin heute im frühen Handel von hohem Niveau aus deutlich gefallen.Es sei gut möglich, dass die Rally der Ölpreise durch derartige Aktionen zum Erliegen komme. Dank der sehr guten Kostenstruktur dürften Shell und TotalEnergies aber auch bei deutlich geringeren Preisniveaus noch üppige Gewinne einfahren. Die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen würden attraktiv bleiben. Anleger könnten nach wie vor zugreifen, die Stoppkurse sollten bei 39 Euro (TotalEnergies) bzw. 18,70 Euro (Shell) belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)