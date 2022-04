Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (08.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unverändert zu kaufen.Der Ölkonzern Shell müsse für seinen Rückzug aus Russland milliardenschwere Abschreibungen vornehmen. Im Zuge des Überfalls Russlands auf die Ukraine habe der Konzern Anfang März beschlossen, seine Geschäftstätigkeiten in Russland einzustellen. Im ersten Quartal würden Abschreibungen von vier bis fünf Milliarden US-Dollar anfallen.Dies habe Shell am Donnerstag in einem Zwischenbericht mitgeteilt. Weitere Details hierzu sollten bei der Vorlage der vollständigen Geschäftszahlen des ersten Quartals am 5. Mai veröffentlicht werden.Die starke Preis-Volatilität in den Rohstoffmärkten werde sich wahrscheinlich auf den Geldfluss aus dem operativen Geschäft (CFFO) negativ auswirken, habe es von Shell weiter geheißen. Der CFFO - Cashflow from Operations - sei bei Ölfirmen eine wichtige Kenngröße. Durch die gestiegenen Ölpreise würden sich die Bewertungen der Ölvorräte in den Büchern erhöhen. Dies führe in der Kapitalflussrechnung bei der Ermittlung des Cashflow (CFFO) bei Shell und auch bei anderen Ölfirmen zu einem negativen Effekt. Auch bei den von Ölunternehmen oft genutzten Absicherungsinstrumenten gegen Preisschwankungen sorge der hohe Ölpreis für einen negativen Effekt auf den Cashflow, da bei steigenden Öl-Preisen die hinterlegten Finanzmittel zur Absicherung der Derivate erhöht werden müssten. Experten würden beide Einflüsse auf den Barmitteleinfluss aber als temporär ansehen.Beim Gas- und Ölgeschäft halte Shell derweil bessere Ergebniszahlen als im Vorjahr für möglich, habe es weiter geheißen. So habe sich unter anderem die Marge im Raffinerie-Geschäft im Vergleich zum vierten Quartal deutlich erhöht.Die Aktie von Shell habe sich am Donnerstag nach einem zwischenzeitlich deutlicheren Minus am Ende kaum verändert gezeigt. "Der Aktionär" bleibe für die Anteile von Shell optimistisch gestimmt. Der Energieriese dürfte 2022 erneut einen enorm hohen Gewinn erzielen. Die Bewertung sei mit einem KGV von 7, einem KBV von 1,0 und einer Dividendenrendite von vier Prozent immer noch sehr günstig. Zudem sei das Chartbild bullish.Die Shell-Aktie bleibt daher ein Kauf (Stoppkurs: 18,70 Euro), so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link