Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (02.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London: SHEL) unter die Lupe.Die Ölpreise würden angesichts des Kriegs in der Ukraine weiter deutlich zulegen und neue Mehrjahreshochs erreichen. Auslöser des Preisschubs am Rohölmarkt seien der Krieg Russlands in der Ukraine und die denkbaren Folgen für das Ölangebot. Einerseits würden es Fachleute für möglich halten, dass große Volkswirtschaften die Einfuhr russischen Erdöls sanktionieren würden, andererseits würden auch Gegensanktionen Russlands bis hin zu einem Ausfuhrstopp für möglich gehalten. Russland sei einer der größten Ölförderer und -exporteure der Welt.Am Dienstag hätten die Mitgliedstaaten der Internationalen Energieagentur (IEA) die Freigabe von 60 Millionen Barrel Rohöl aus ihren strategischen Reserven beschlossen. Am Ölmarkt habe die Freigabe der vergleichsweise kleinen Menge nicht zu einer Beruhigung der Lage geführt.Der Ölverbund Opec+ entscheide am Mittwoch über seine kurzfristige Förderstrategie. Es werde damit gerechnet, dass der Verbund, dem auch Russland angehöre, seinem Kurs einer nur schrittweisen, moderaten Förderausweitung treu bleibe.Wahrscheinlich werde die Gruppe auch im April ihre Tagesproduktion um 400.000 Barrel erhöhen, habe die russische staatliche Agentur Tass am Dienstag einen Delegierten zitiert. In den vergangenen Monaten habe die Opec+ ihre Fördermenge nominell jeweils um diese Menge angehoben, um ihre pandemie-bedingten Kürzungen schrittweise zurückzunehmen. Jedoch könnten derzeit nicht alle Länder der Allianz so viel zusätzliches Öl wie vereinbart auf den Markt bringen.Die Aktien der Ölkonzerne würden derweil auf hohem Niveau konsolidieren. Die Shell-Aktie notiere am Morgen auf Tradegate leicht im Plus bei 23,35 Euro, die BP-Aktie (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517) leicht im Minus bei 4,26 Euro.Anleger bleiben bei beiden Aktien investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 17,70 Euro bei Shell sowie bei 3,40 Euro bei BP würden nach unten absichern. (Analyse vom 02.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link