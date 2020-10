(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management), anafee (Financial Management), Careware (Field und Customer Service Management), SABIO (Knowledge-Management) und cubus (Corporate Performance Management / Business Intelligence). Serviceware hat mehr als 800 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 9 DAX-Unternehmen sowie 4 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware.se. (23.10.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Serviceware-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) weiterhin zu kaufen.Die Serviceware SE habe heute ihren Bericht 9M/20 (Stand 31.08.) veröffentlicht, der eine stetige Geschäftsausweitung vor allem in der DACH-Region zeichne. In den ersten drei Quartalen seien die Umsätze um 10,4% auf 52,72 Mio. Euro gestiegen. Davon seien 26,7% durch den Verkauf von Lizenzen (14,1 Mio. Euro; -6,2% yoy) und 30,7% durch Wartungsumsätze (16,20 Mio. Euro; -3,0%) erzielt worden. Den Löwenanteil der Einnahmen (42,5%) habe Serviceware hingegen mit monatlich wiederkehrenden Abonnement-Gebühren (SaaS) generiert, die überproportional um +40,1% auf 22,41 Mio. Euro (9M/19: 15,99 Mio. Euro; +58,9%) zugelegt hätten. Der Rückgang der Lizenzverkäufe und der Wartungsumsätze sei weiterhin mit dem anhaltenden Trend zu SaaS/Service-Geschäften zu erklären, was auch in der wachsenden Kundenbasis zum Ausdruck komme. Nach Angaben des Managements habe das Unternehmen in 9M/20 49 neue große, international aufgestellte Kunden für die ESM-Plattform gewonnen, was angesichts des wirtschaftlich schwachen Jahres 2020 recht beeindruckend sei.Serviceware investiere nach wie vor umfangreich in das Unternehmenswachstum (Programm für beschleunigtes Wachstum). Der Gesamtbetrag der Wachstumsausgaben habe sich in 9M/20 auf 3,79 Mio. Euro belaufen. Darüber hinaus hätten Entwicklungskosten für Verbesserungen bei Produkten und Dienstleistungen, die nicht in der Bilanz aktiviert worden seien, das unbereinigte Konzern-EBIT belastet (9M/20: -1,25 Mio. Euro; 9M/19: -0,55 Mio. Euro).Für 2020e rechne Omerovic mit einem unbereinigten EBIT von -1,3 Mio. Euro. Seine EBIT-Schätzung impliziere einen Q4/20-EBIT von -0,1 Mio. Euro. Q4 stehe in der Regel für ein starkes Quartal, weshalb der Analyst seine EBIT-Prognose als durchaus realistisch erachte. Auch die Q4/20-Umsätze dürften deutlich höher ausfallen als in den Vorquartalen und auf Basis der Analystenschätzungen neue Höchststände erreichen. Seine Q4/20-Umsatzschätzung liege bei 23,8 Mio. Euro (+26,5 yoy). Für das Gesamtjahr 2020e gehe der Analyst somit von einem Umsatzanstieg von +15% auf 76,6 Mio. Euro aus.Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt daher seine Empfehlung "kaufen" für die Serviceware-Aktie. (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: