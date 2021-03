Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze ServiceNow-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

402,00 EUR +1,75% (22.03.2021, 13:33)



NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

470,84 USD +1,00% (22.03.2021, 21:10)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie Deutschland:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (22.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Anteilscheine von ServiceNow hätten zuletzt im Zuge des Abverkaufs von Tech-Aktien relativ stark korrigiert. Operativ gebe es dagegen kaum etwas zu beklagen.Wie letzte Woche bekannt geworden sei, werde das Ministerium für Innere Sicherheit der USA (U.S. Department of Homeland Security) die Software von ServiceNow dazu nutzen, um über 240.000 Angestellte im Rahmen des Impfprogramms "Operation Vaccinate Our Workforce" zu impfen. "Operation VOW" diene insbesondere zur Beschleunigung des freiwilligen Impfprozesses in der Behörde.Seit Beginn dieser Impfinitiative vor etwas mehr als einem Monat seien bereits mehr als 38.000 Behördenmitarbeiter vollständig geimpft worden und mindestens 25.000 stünden kurz davor, ihre erste Dosis zu erhalten. Dies entspreche mehr als 21 Prozent der Belegschaft.Mit den Impfstoffmanagementlösungen von ServiceNow könne der gesamte Impfprozess von Interessensbekundung über Genehmigung bis hin zur Terminierung und Impfung effizient gemanagt werden. Die Software verschicke unter anderem Benachrichtigungen zum Impfvorgehen und Impfstandorten an die Impfkandidaten.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ServiceNow.