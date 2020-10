Börsenplätze ServiceNow-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

431,95 EUR +0,89% (23.10.2020, 15:25)



NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

505,96 USD -0,85% (22.10.2020)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie Deutschland:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (23.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Der Technologieberater Accenture und der Softwareanbieter ServiceNow hätten eine neue Geschäftseinheit gegründet, um Unternehmen im privaten und öffentlichen Sektor bei der digitalen Transformation zu helfen.Die Unternehmen stünden im Zuge der Pandemie unter Druck, sich schnell auf die neue Umgebung, die technologischen Wandel erfordere, einzustellen. Dabei gehe es insbesondere um die Einführung digitaler Workflows, Prozessautomatisierung und Homeoffice-Arbeit."Durch die Stärkung unserer strategischen Allianz mit ServiceNow werden wir unseren Kunden ermöglichen, sich schneller auf Veränderungen einzustellen und diese zu akzeptieren. Mit dem Wechsel in die Cloud können die Kunden dabei ihre Geschäftsprozesse optimieren, Mitarbeiter weiterbilden und insgesamt für eine höhere Nachhaltigkeit sorgen", habe Julie Sweet, CEO von Accenture gesagt.Beide Aktien sind laufende Empfehlungen des "Aktionär" - Investierte lassen unverändert ihre Gewinne laufen, so Emil Jusifov. (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ServiceNow, Accenture.