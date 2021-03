Börsenplätze ServiceNow-Aktie:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach Meinung des "Aktionär" sei ServiceNow eines der besten Softwareunternehmen überhaupt. Die Kalifornier hätten einen Burggraben im Bereich der Lösungen für Workflow-Management, würden von Quartal zu Quartal die Erwartungen schlagen und nach wie vor zweistellig wachsen.So habe der Softwareanbieter im letzten Quartal seine Abo-Erlöse um 32 Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar gesteigert. Der Nettogewinn habe 235 Millionen Dollar betragen. In beiden Fällen habe der Cloud-Spezialist über den Erwartungen gelegen. Auch in diesem Jahr solle der Konzern rund 30 Prozent zulegen.Auch die Analysten seien durchgehend bullish. So habe der Analyst Tyler Radke nun das Coverage von ServiceNow mit der Empfehlung "kaufen" und Kursziel 665 Dollar aufgenommen. Das entspreche einem Kurspotenzial von knapp 30 Prozent. Der Experte glaube, dass ServiceNow weiter von der digitalen Transformation profitieren werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ServiceNow.