NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

553,22 USD -3,76% (05.04.2022, 22:00)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (06.04.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Cloud-Giganten ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Mithilfe der Technischen Analyse würden sich immer wieder spannende Tradingkandidaten herausfiltern lassen. Ein Lehrbuchbeispiel für diese These stelle derzeit die ServiceNow-Aktie dar. Im bisherigen Jahresverlauf sei es mehrfach zu einer Belastungsprobe des langfristigen Basisaufwärtstrends seit 2016 (akt. bei 542,49 USD) gekommen. Da die Trendlinie bisher verteidigt worden sei, würden die Tiefs vom Januar und März bei 479,35/491,31 USD einen möglichen Doppelboden bilden. Um die untere Umkehr allerdings zu komplettieren, bedürfe es noch eines ganz entscheidenden Befreiungsschlags. An dieser Stelle komme die Widerstandszone aus dem Korrekturtrend seit November vergangenen Jahres (akt. bei 603,06 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 610,47 USD) ins Spiel. Gelinge der Sprung über diese Hürden, wäre gleichzeitig auch der zuvor diskutierte Doppelboden vervollständigt. Rein rechnerisch ergebe sich dann ein Anschlusspotenzial von mindestens 110 USD. Im Erfolgsfall rücke somit das bisherige Allzeithoch bei 707,60 USD wieder auf die Agenda.Auf die Beobachtungsliste gehört der Titel aber auch wegen der aktuellen Indikatorenkonstellation, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Während der MACD historisch niedrig notiere, zeichne sich im Verlauf der Relativen Stärke bereits eine Bodenbildung ab. (Analyse vom 06.04.2022)Börsenplätze ServiceNow-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:508,90 EUR +0,32% (06.04.2022, 09:34)